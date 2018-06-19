Українцям, які вже перебувають у провінції Кабо Делгадо, рекомендується виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей.

Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від відвідування півночі Мозамбіку у зв'язку з загостренням ситуації з безпекою у цьому регіоні.

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Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України у зв'язку з погіршенням ситуації у деяких районах Мозамбіку.

"У зв’язку із суттєвим загостренням безпекової ситуації на півночі Республіки Мозамбік (провінція Кабо Делгадо) Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до зазначеного регіону Мозамбіку", - йдеться у повідомленні.

"Громадянам, які на даний час перебувають в провінції Кабо Делгадо, радимо уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту та демонстраціях, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу", - заявили українські дипломати.

Також сказано, що у разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Мозамбіку, українцям рекомендується невідкладно звертатися до посольства України в Південно-Африканській Республіці за номером телефону: (00 2712) 460 19 43; на «гарячу лінію» посольства (00 27) 028 11 98, на адресу електронної пошти: consul_za@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.