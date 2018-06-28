Журналісти з'ясували, яким маршрутом в Україні краще дістатися автомобілем до моря (відео)

"Скажу чесно, в мене досі трусяться коліна і хитає. Часом мені здавалося, що ми вже не виїдемо з чергової ями", - розповіла журналістка про проїзд через Миколаївську область.

Як можна на святкові вихідні доїхати до великої води і чи вийде зробити це швидко - таким питанням перейнялися журналісти та вирішили провести дослідження та змагання, аби знайти об’єктивну відповідь. Із Запоріжжя, Кропивницького та Києва вранці три знімальні групи вирушили до популярних українських курортів: Одеси, Коблевого та Бердянська.

Як ідеться в сюжеті ТСН, Яків Носков із Запоріжжя вирушив до Бердянська – це 200 кілометрів, Антон Страшко їхав із Києва до Одеси – це майже 500 км, а Олена Шворак із Кропивницького до Коблевого мала подолати близько 260 кілометрів. Останній довелося найважче, бо її шлях пролягав через Миколаївщину, дороги котрої недарма називають одними з найгірших в Україні. Середня швидкість цієї подорожі, аби не розбити машини і не важити життям, становила 30 км/год. Найважчою ділянкою виявилася траса Н-14 Кропивницький – Миколаїв, рух по якій спочатку ускладнювали масштабні ремонті роботи по вкладанню 30 км нового асфальту, через що машини пускали по черзі та змушували перечікувати проїзд зустрічних авто. За вивіскою "Миколаївська область" дорога зникла, як явище, і там ділянку в 70 км довелося долати протягом трьох годин на швидкості 10 км/год. Водії кажуть, що гірших доріг в Україні просто не бачили. "Скажу чесно, в мене досі трусяться коліна і хитає. Часом мені здавалося, що ми вже не виїдемо з чергової ями. Полегшення відчули, лише коли доїхали до Миколаєва", - зізналася журналістка. Звідти до Коблевого дорога цілком прийнятна, тож авто доїхало за годину. Загалом цей шлях виявився найтривалішим з усіх трьох.

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В імпровізованих перегонах святкував перемогу Яків Носков із Запоріжжя, котрий першим дістався моря. Із зупинками шлях до курортного Бердянська склав 3,5 години – це цілком пристойний результат. Як виявилося, найпроблемнішу ділянку дороги у районі Токмака нарешті почали ремонтувати, а от після ремонтників розпочався справжній слалом поміж ямами на тій частині траси, котра ще не бачила ремонту. Швидкість пересування по ній становила 40-50 км/год. Тим, хто не хоче ризикувати підвіскою свого авто, радять їхати в Бердянськ через Мелітополь – це довше на 40 кілометрів, але безпечніше.

Дорога з Києва до Одеси була комфортною, вона зайняла трохи більше семи годин. Проблемою були затори – зокрема в Києві на кільцевій дорозі, де триває ремонт. Натомість ні ям, ні вирв, ні інших дефектів полотна не було. Однак перемогти в перегонах не вдалося через дощ – обмежена видимість і слизький асфальт змусили зменшити швидкість, тому за київською групою виявилося лише друге місце.

Як повідомляв УНІАН, українці зіштовхнулися з нестачею залізничних квитків на курортні напрямки.