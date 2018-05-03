Шенген за 7 євро: як можуть змінитися правила в'їзду до ЄС за безвізом (відео)

Рішення має набути чинності не раніше 2020 року.

ЄС має намір ввести платні спецдозволи для в'їзду за безвізовим режимом. Посли країн Євросоюзу підтримали введення системи інформації та авторизації подорожей. Вона передбачає необхідність отримання спеціальних дозволів для в'їзду на територію ЄС. Причиною стали зростання кількості терактів та рівня міжнародної злочинності.

Всім туристам, які користуються безвізом, необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку. Потрібно буде заздалегідь заповнити заяву-анкету через Інтернет, вартість якої складе 7 євро. Термін розгляду документа з винесенням рішення не буде перевищувати 96 годин. Надана інформація буде проходити перевірку за базами даних ЄС та Інтерполу.

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Дозвіл на в'їзд буде діяти три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Однак його наявність не означає автоматичне право на в'їзд у країни Шенгену – остаточне рішення буде приймати прикордонник. Рішення має набути чинності не раніше 2020 року. Його має підтримати Європейський парламент та затвердити Рада ЄС.