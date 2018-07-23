У Барселоні застрягла група українських туристів

Відпочивальників забрали із готелів уночі.

В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів.

Рейс авіакомпанії YanAir має прилетіти за розкладом до Борисполя об 11:40, але наразі на сайті аеропорту зазначений час - 20:30. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомили ТСН.ua пасажири, в аеропорту Барселони вони очікують на свою посадку понад чотири години. Забирали відпочивальників із місць проживання вночі.

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Пасажири стверджують, що туроператором виступає компанія JoinUp!

Варто зазначити, що о 3:10 до Барселони з Борисполя збирався вилетіти рейс YanAir, але наразі запланований час вильоту - 12.25.

20 липня Львівський аеропорт заявив про затримку рейсів компанії Ernest Airlines. Причина не повідомлялась.