У Барселоні застрягла група українських туристів

11:12, 23 липня 2018
Новини туризму
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Пасажири стверджують, що туроператором виступає компанія JoinUp! / фото УНІАН

Рейс авіакомпанії YanAir має прилетіти за розкладом до Борисполя об 11:40, але наразі на сайті аеропорту зазначений час - 20:30. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомили ТСН.ua пасажири, в аеропорту Барселони вони очікують на свою посадку понад чотири години. Забирали відпочивальників із місць проживання вночі. 

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Пасажири стверджують, що туроператором виступає компанія JoinUp!

Варто зазначити, що о 3:10 до Барселони з Борисполя збирався вилетіти рейс YanAir, але наразі запланований час вильоту - 12.25.

20 липня Львівський аеропорт заявив про затримку рейсів компанії Ernest Airlines. Причина не повідомлялась. 

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Теги: #туристи#Барселона