Ейфелеву вежу відкрили для туристів після дводенного страйку персоналу

Візитна картка Парижа закрилася вдень 1 серпня через страйк працівників, незадоволених новою організацією відвідування вежі, через яку почали утворюватися довжелезні черги.

Візитна картка столиці Франції Парижа, легендарна Ейфелева вежа з 9:00 3 серпня знову відкриває свої двері для туристів після дводенного страйку співробітників, що обслуговують пам’ятку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці вежі у Twitter.

🇫🇷 Vendredi 3 août : la tour Eiffel est ouverte et vous accueille de 9h00 à minuit.

🇬🇧 Friday, the 3rd of August, the Eiffel Tower is open and welcomes you from 9:00 am to midnight. pic.twitter.com/JlWuvvgWxd — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 3, 2018

Зазначимо, Ейфелева вежа закрилася вдень 1 серпня через страйк працівників, незадоволених новою організацією відвідування вежі, через яку почали утворюватися довжелезні черги.

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Річ у тому, що минулого місяця Ейфелева вежа дозволила бронювати половину своїх квитків заздалегідь. Також відвідувачі отримали можливість бронювати ліфти. Однак профспілка, до якої входять 300 працівників башти, поскаржилась, що на ці потреби виділяються окремі підйомники, через що збільшується час очікування для решти гостей. При цьому заздалегідь заброньовані ліфти в деяких випадках стоять порожні, а інші відвідувачі повинні чекати приблизно три години для отримання доступу до загальних ліфтів.

Протягом двох днів страйку керівництво вежі вело перемовини з профспілкою. Втім наразі не повідомляється, чи досягли вони згоди.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше було прийнято рішення огородити Ейфелеву вежу для захисту від терористів куленепробивним скляним парканом.