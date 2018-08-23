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App Store видалив російський сайт з пошуку житла в окупованому Криму через санкції

14:07, 23 серпня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Комерсант".

Як зазначає видання, що через цей сайт бронювалося більше 20% житла на анексованому півострові.

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"Магазин не може розміщувати, поширювати і мати справу з додатками і розробниками, пов'язаними з певними країнами, на які США наклав ембарго", — йдеться у листі, який отримала від Apple російська компанія.

Зазначається, що програма знову можуть включити в App Store за умови зняття санкцій.

При цьому в Google Play "Суточно.ру" як і раніше доступний. У Google пояснили, що продукт присутній на платформі, якщо не порушує політики компанії і норм локального законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері. Санкції повинні вступити в силу орієнтовно 22 серпня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття введення санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів.

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Теги: #санкції