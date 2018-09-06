В Одесі урочисто зустріли ювілейного тримільйонного туриста (відео)

Ним виявися китайський студент.

В Одесі зустріли рекордного гостя, ним виявися китайський студент.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Туристом виявися китайський студент, який приїхав вчитися до Одеської національної музичної академії. Він прилетів зі столиці. Оберемок квітів та одеські сувеніри одразу по прильоту добряче його спантеличили.

Одеса в 2018-му побила власний рекорд, в минулого році її вже відвідали два з половиною мільйони людей.