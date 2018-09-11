Пілоти Ryanair 12 вересня мають намір провести добовий страйк

Страйк має початися о третій години ночі в середу й триватиме до того ж часу через добу.

Пілоти ірландської авіакомпанії Ryanair мають намір у середу, 12 вересня, провести черговий добовий страйк у всіх німецьких аеропортах.

Про це повідомило керівництво профспілки Ver.di і об'єднання пілотів Cockpit у понеділок, 10 вересня, пише dw.com.

Як йдеться в заклику Cockpit до найнятих пілотів Ryanair, страйк почнеться о третій годині ночі в середу й триватиме до того ж часу через добу. Профспілка Ver.di закликала до страйку німецьких бортпровідниць і бортпровідників Ryanair.

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Пілоти та бортпровідники вимагають поліпшення умов праці й підвищення зарплат. Черговий раунд переговорів між працівниками і керівництвом авіакомпанії результатів не приніс.

"Авіакомпанія, очевидно, хоче своєю пропозицією з оплати праці добитися "тарифної диктатури" обхідними шляхами. З нами це не пройде", - заявив представник Cockpit Інгольф Шумахер.

Нагадаємо, місяць тому пілоти Ryanair в Німеччині та інших європейських країнах вже оголошували страйк, в результаті якої були скасовані близько 400 рейсів. Постраждалими виявилися 55 тисяч пасажирів.