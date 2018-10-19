Авіакомпанія Swiss почне літати з Києва до Цюриха щодня
Авіакомпанія Swiss подвоїть частоту польотів на лінії Київ-Цюрих, зробивши їх щоденними.
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Як повідомляє avianews.com, зміни набудуть чинності з літнього розкладу 2019 року, який стартує 31 березня.
Зокрема, додаткові рейси будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і суботах, свідчить інформація, внесена авіаперевізником в глобальні системи бронювання. На лінії заявлені реактивні літаки Bombardier CS300 (нова назва Airbus A220-300).
Swiss, що входить в Lufthansa Group, відновила польоти до Києва після 4-річної перерви 26 березня 2018 року. Зараз авіакомпанія здійснює рейси між Цюріхом і київським аеропортом "Бориспіль" чотири рази на тиждень.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, ще одна компанія зі складу Lufthansa Group - Brussels Airlines - з 17 жовтня 2018 року відновила пряме авіасполучення між Києвом і Брюсселем.