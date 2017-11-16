"Укрзалізниця" запустить потяг зі Здолбунова до польського Хелма

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 10 грудня запустить щоденний прямий поїзд №751 Здолбунів (Рівненська область - УНІАН) - Ковель - Хелм (Польща).

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Як повідомила прес-служба компанії, маршрут обслуговуватиме рейковий автобус моделі PESA 630М.

Поїзд відправлятиметься зі Здолбунова о 06:00 і прибуватиме до Хелма о 10:25. У зворотному напрямку відправлення з Хелма о 17:35, а прибуття до Здолбунова о 00:08.

Повідомляється, що поїзд Здолбунів - Хелм прямуватиме через станції Рівне, Ківерці та Ковель.

У прес-службі уточнили, що ціна квитків на поїзд Здолбунів- Хелм становить від 354 грн.

Зазначається, що рейковий автобус моделі PESA 630М складається з двох вагонів II класу, а до послуг пасажирів 187 місць.

«У сполученні Ковель - Хелм для Інтерсіті (Польща) передбачено 48 місць у першому вагоні, у сполученні Хелм - Ковель - 88 місць першого вагона. Решта місць перебувають у системі продажу квитків "Укрзалізниці". За необхідності, в касах Інтерсіті буде можливість оформити проїзні документи на інші місця через взаємодію польської та української систем резервування. Нумерація вагонів при відправленні зі Здолбунова та Ковеля - з голови рейкового автобуса, з Хелма - з хвоста поїзда», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в червні 2017 року «Укрзалізниця» запустила потяг між Ковелем та Хелмом.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 червня запустила потяг сполученням Ковель (Волинська обл.) - Хелм (Польща).

Крім того, з 15 червня «Укрзалізниця» запустила потяг за маршрутом Львів - Варна (Болгарія), а з 24 червня потяг за маршрутом Київ - Варна (Болгарія).