МЗС застерігає українців від подорожей до Єгипту

Узв'язку з введенням у Єгипті надзвичайного стану Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям переглянути свої плани щодо відвідування Єгипту.

Як повідомили у прес-службі МЗС, застереження викликані "істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи “ІДІЛ”, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність".

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МЗС просить, якщо це можливо, відмовитися від відвідування Єгипту, у тому числі з туристичною метою. Для тих громадян, що вже перебувають у країні, рекомендують уникати перебування на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл.

Крім того, у разі перебування на курортах Єгипту рекомендують утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки.

Нагадаємо, влада Єгипту вкотре продовжила дію режиму надзвичайного стану в країні.