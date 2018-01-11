Туристка не змогла потрапити до дамської кімнати через сексуального кенгуру (фото)
Туристка сміялася так, що не могла зупинитися, побачивши тварину в цій позі.
Туристка не змогла потрапити в дамську кімнату в національному парку поблизу австралійського міста Перта. Причиною став кенгуру.
Судячи з опублікованої 30-річною Сандріною Даньяу фотографії, тварина розляглася біля дверей вбиральні, передає News.com.au.
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Туристка вирішила не заважати кенгуру, який нагадав чоловіка, що чекає в ліжку свою даму. Тим більше, за її словами, кенгуру був значних розмірів.
Даньяу розповіла, що сміялася так, що не могла зупинитися, побачивши тварину в цій позі. "Не здивувалася б, якби він раптом сказав: "Гей, дівчино, як справи?", — прокоментувала вона.
Раніше австралійський фотограф Джексон Вінсент випадково зняв кадр з кенгуру, який, як зазначили користувачі соцмереж, схожий на президента Росії Володимира Путіна.