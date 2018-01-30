BlaBlaCar запустив новий алгоритм пошуку попутників

Сервіс оптимізує пошуковий алгоритм таким чином, що їх можна буде знайти, не виїжджаючи з передмістя або селища.

Сервіс для міжміських поїздок BlaBlaCar впровадив новий алгоритм пошуку попутників, який буде ефективніше пов'язувати користувачів (автовласників і пасажирів), які живуть поза великими транспортними вузлами і магістралями.

Читайте такожСиловики знайшли автомобіль зниклого водія BlaBlaCar (фото)За словами керівника BlaBlaCar в Україні і Росії Олексія Лазоренка, спочатку сервіс пропонував користувачам призначати місця зустрічі в центрі населених пунктів або інших прохідних місцях (виїзд з міста), щоб підвищити шанси знайти попутників, передає kommersant.ru.

Однак, за даними компанії, багато з точок відправлення і прибуття знаходяться поза містами, а тим більше їхніми центрами, тобто автовласникам і пасажирам часто доводилося вибирати не найзручніші для себе місця зустрічі.

Тепер сервіс оптимізує пошуковий алгоритм таким чином, що попутників (водія чи пасажирів) можна буде знайти, не виїжджаючи з передмістя або невеликого населеного пункту, пояснив Лазоренко. «Пасажир має лише вказати точну адресу відправлення та прибуття, а алгоритм підбере водіїв, які зможуть зробити невелике відхилення від маршруту, щоб підвезти попутника», - сказав він.

BlaBlaCar - платформа, що об'єднує водіїв та пасажирів, які прямують в одному напрямку і готових розділити між собою вартість палива, при цьому водій не отримує фінансової вигоди, але частково компенсує витрати. Співтовариство об'єднує 60 млн пасажирів і водіїв у 22 країнах світу.