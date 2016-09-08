Поліція продовжує пошуки львівського водія BlaBlaCar: один із затриманих погодився співпрацювати зі слідством

Як розповів у коментарі 032.ua прес-секретар ГУ Національної поліції України у Київській області Микола Жукович, столичні правоохоронці досі продовжують шукати зниклого львів’янина Тараса Познякова.

"Слідчо-оперативна група працює. Все йде за планом, львів’янина продовжують розшукувати. Один із затриманих у цій справі погодився співпрацювати зі слідством, а іншого правоохоронці оголисили у розшук", - розповів Микола Жукович.

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Нагдаємо, львів’янин Тарас Позняков 4 квітня цього року на власному автомобілі марки "Ауді А-6" виїхав до Києва і безслідно зник. Пошуки Тараса тривають досі. Скориставшись сервісом BlaBlaCar, він взяв із собою пасажира - Володимира Дем'яна. Саме із ним востаннє бачили зниклого львів'янина неподалік від Києва.