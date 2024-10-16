Загалом експерти виділили вісім основних тенденцій у подорожах наступного року.

З року в рік звички туристів постійно змінюються – хтось втомлюється від відпочинку в компанії і вирушає в соло-подорож, а на зміну живим гідам приходить штучний інтелект.

Туристичні сервіси Expedia, Hotels.com and Vrbo представили свіжий звіт Unpack '25, який визначає головні туристичні тренди на 2025 рік.

1. Альтернативні напрямки. Так звані Detour Destinations, як правило, менш відомі та велелюдні, ніж популярні туристичні місця, але вони безумовно заслуговують на те, щоб їх відвідати. Наприклад, замість Парижа експерти радять у 2025 році відвідати французьке місто Реймс, а італійське місто Брешіа стане чудовою альтернативою Мілану. При цьому замість переповненої туристами Барселони можна заїхати в іспанське місто Жирона.

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2. Поїздки за покупками. Туристи все частіше вирушають у Goods Getaways, щоб купити улюблені товари, які вони не можуть придбати у себе вдома. Наприклад, у 2025 році аналітики радять туристам поїхати по каву в регіон Сан-Карлос (Коста-Ріка), а по чай матча в японське місто Удзі.

3. Ера "все включено". Молоді туристи все частіше відмовляються від самостійного планування своїх подорожей і обирають відпочинок у готелях у форматі "все включено". У 2025 році експерти радять звернути увагу на готелі all-inclusive на пляжах мексиканського Канкуна або в австрійському гірськолижному селищі Заальбах / Хінтерглемм.

4. Готелі-ресторани. Дедалі частіше, обираючи готелі, мандрівники не просто бронюють номери, вони бронюють столики – заради шеф-кухарів, відзначених зірками Мішлен, або нових сезонних меню. Наприклад, 2025 року туристам рекомендують відвідати п'ятизірковий готель Romeo Hotel в італійському Неаполі.

5. Подорожі в стилі JOMO. Цей тренд означає бажання туристів полишити метушню повсякденного життя і винайняти собі житло, щоб розслабитися і відключитися від усіх проблем. Наприклад, на думку аналітиків, для цього непогано підійде мексиканське місто Тулум.

6. Полювання за природними явищами. Мандрівники готові на багато що, щоб особисто стати свідками див, чи то північне сяйво, чи то виверження вулкана, чи то природне гаряче джерело.

7. Слідами кіногероїв. Фільми, серіали та реаліті-шоу, як і раніше, впливають на вибір наступного місця для відпочинку багатьма людьми. На думку експертів, у 2025 році особливий інтерес туристів буде прикутий до Нью-Йорка (серіал "І просто так"), Південної Африки (серіал One Piece) і одразу кількох локацій, пов'язаних із серіалом "Єллоустон".

8. Поїздки в один клік. Багато людей вже давно звикли здійснювати покупки через соцмережі TikTok і Instagram, і тепер дедалі частіше цей тренд простежується у сфері подорожей – що може бути простіше, ніж придбати тур, пройшовши за посиланням на сторінці популярного блогера.

Як повідомляв УНІАН, раніше свій список тенденцій у подорожах на наступний рік представила готельна мережа Hilton. За прогнозами аналітиків, мандрівники дедалі більше прагнутимуть максимально ефективно використовувати свій час і фінансові вкладення під час відпочинку.

При цьому експерти Hilton встановили, що пари все частіше обирають номери з окремими ліжками (або навіть окремі номери) під час спільного відпочинку.

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