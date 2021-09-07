Рейси виконуватимуться 5 разів на тиждень.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 23 вересня 2021 року запустить рейси з Миколаєва в Стамбул (Туреччина).

Про це повідомив директор міжнародного аеропорту "Миколаїв" Федір Барна на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, після довготривалих перемовин з однією з найбільших авіакомпаній світу Turkish Airlines радий анансувати відкриття довгоочікуваного регулярного рейсу до Стамбула з аеропорту Миколаїв!", – написав він.

За його словами, рейси будуть виконуватися 5 разів на тиждень.

Читайте такожУ Туреччині нові карантинні обмеження: чи потрібно туристам здавати ПЛР-тести для відвідування публічних місцьЯк повідомляв УНІАН, в 2020 році турецька авіакомпанія Turkish Airlines стала лідером за кількістю рейсів, виконаних у повітряному просторі України. Зокрема, турецька компанія здійснила 14 тис. 623 польоти.

При цьому у перший рік пандемії саме Туреччина стала основним закордонним туристичним напрямком для українців.

Зокрема, за даними Національного статистичного інституту Турецької Республіки, за підсумками квітня-червня 2021 року найбільше іноземних туристів до Туреччини приїхали з України. Зокрема, за цей період країну відвідали 349,2 тисяч українців.

Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець