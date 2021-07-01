Українці зобов'язані мати дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічний документ, що містить ті самі дані, що й цифровий COVID-сертифікат ЄС.

Болгарія впускатиме українських туристів лише з сертифікатами про вакцинацію.

Про це повідомляє Консульський відділ посольства України в Болгарії у соціальній мережі Facebook.

"Cтаном на сьогодні громадяни України, які в’їжджають до Болгарії з України, допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифіката ЄС про вакцинації, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа, що містить ті самі дані, що й цифровий COVID-сертифікат ЄС", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, посольство інформує, що 30 червня 2021 року було оновлено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія, яким з 1 до 31 липня 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями та розміщенням країн у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона).

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"Усі особи, які прибувають з країн, що не входять до Євросоюзу, Європейської економічної зони, Швейцарської Конфедерації та не є у переліку країн червоної зони, вважаються такими, що в’їжджають з помаранчевих зон і допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифікату ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа, що містить ті самі дані, що й цифровий COVID-сертифікат ЄС", - заявили у посольстві.

Окремо сказано, дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.

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Автор: Віталій Саєнко