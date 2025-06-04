На час робіт з їх знешкодження буде суттєво обмежено рух поїздів у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Близько 20 тисяч осіб було евакуйовано з центру німецького Кельна для знешкодження трьох бомб Другої світової війни вранці 4 червня 2025 року.

Як пише Der Spiegel, евакуації зазнали приміщення в радіусі 1000 метрів від місця виявлення бомб у районі Дойц – їх помітили напередодні: дві 20-тонні й одна 10-тонна американської розробки.

Знешкодження боєприпасів заплановано на сьогодні, хоча точний час поки що невідомий, адже спершу офіційні особи мають перевірити, чи всі приміщення справді порожні – скільки часу це займе, передбачити неможливо.

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"Усе залежить від того, наскільки успішною буде евакуація, чи буде населення дотримуватися правил і чи всі залишать радіус евакуації", – пояснив очільник відділу зі знешкодження вибухонебезпечних предметів в окружному уряді Дюссельдорфа Кай Кульшевскі.

Глава Управління громадського порядку Кельна Ральф Маєр додав, що центр Кельна є найбільш густонаселеним у всій Європі.

За словами міської влади, крім житлових будинків, у зоні відчуження розташовані десятки готелів, залізнична станція Кельн-Мессе/Дойц, міська ратуша, лікарня, два будинки для людей похилого віку, а також безліч музеїв, кафе і ресторанів. Також закриття торкнеться трьох мостів через Рейн і важливих транспортних шляхів, включно з південним залізничним сполученням із головним вокзалом.

Хоча знаменитий Кельнський собор і головний залізничний вокзал міста навпроти нього не входять до зони евакуації, під неї підпадає міст Гогенцоллернів – найзавантаженіший залізничний міст Німеччини. Тому Deutsche Bahn очікує "значних обмежень у місцевому та міжміському транспорті в Північному Рейні-Вестфалії".

Зокрема, пасажирські поїзди можуть спочатку продовжувати рух мостом Гогенцоллернів після 8 ранку, але не зупинятимуться на станції Кельн-Мессе/Дойц. Деякі поїзди, можливо, доведеться перенаправити, також можливі скасування окремих поїздів. Після початку робіт зі знешкодження бомб міст Гогенцоллернів буде закрито. З цього моменту центральний вокзал Кельна більше не буде доступний з боку Дойца. Судноплавство по Рейну також доведеться тимчасово призупинити. Повітряний простір буде закрито на короткий час під час процесу знешкодження.

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, найбільшим містом якої є Кельн, щорічно знаходять від 1500 до 2000 бомб часів Другої світової війни, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2025 року аналогічна ситуація склалася в Парижі, коли бомба часів Другої світової війни паралізувала найбільший вокзал французької столиці.

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