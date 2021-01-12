Чорногорія дозволила в'їзд українцям без пред'явлення сертифікату про негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію.
Читайте такожМОЗ оновив перелік країн за рівнем захворюваності на COVID-19: де зараз " червона зона"Про це йдеться в повідомлення посольства України в Чорногорії в Facebook.
"Міністерство охорони здоров’я Чорногорії разом з Інститутом громадського здоров’я Чорногорії оголосили про зміну чинних обмежень, пов’язаних з поширенням COVID-19: дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту; дозволено міжміський рух", - йдеться в повідомленні.
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