Між містами країни дозволено рух транспорту.

Чорногорія дозволила в'їзд українцям без пред'явлення сертифікату про негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію.

Читайте такожМОЗ оновив перелік країн за рівнем захворюваності на COVID-19: де зараз " червона зона"Про це йдеться в повідомлення посольства України в Чорногорії в Facebook.

"Міністерство охорони здоров’я Чорногорії разом з Інститутом громадського здоров’я Чорногорії оголосили про зміну чинних обмежень, пов’язаних з поширенням COVID-19: дозволено в’їзд в Чорногорію всім іноземцям без тесту; дозволено міжміський рух", - йдеться в повідомленні.

Інші новини туризму

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Віталій Саєнко