Нові ланч-бокси пасажири зможуть обрати та замовити при купівлі квитка чи безпосередньо в поїзді.

"Укрзалізниця" презентувала оновлене меню ланч-боксів на всі напрямки Інтерсіті+, які пасажири зможуть обрати та замовити при купівлі квитка чи безпосередньо в поїзді.

Ланч-бокси створено разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co й представлено у трьох видах - м'ясний, дитячий та вегетаріанський, передає кореспондент УНІАН.

М'ясний ланч-бокс міститиме куряче філе в соусі каррі з міксом булгуру та міні-вермішеллю в поєднанні з зеленим горошком та морквою.

До дитячого ланч-боксу увійшли омлет з міні-сосисками та сиром чедер у поєднанні з зеленим горошком та тістечком "Шарлоз" з яблуками.

Вегетаріанський ланч-бокс складається з фалафелю на подушці з хумусу в поєднанні зі шпинатом, в'яленими томатами та печерицями.

Запровадити нові ланч-бокси планують з 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" запускає 22 нових внутрішніх маршрути, які почнуть працювати з 12 грудня.

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Автор: Дмитро Шварц