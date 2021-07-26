Після того як Рада Євросоюзу включила Україну до списку безпечних країн з епідеміологічної точки зору, для українців відкрилися кордони 14 країн ЄС.
Про це 26 липня повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Станом на сьогодні всі типи подорожей українці можуть здійснювати в такі країни:
- Бельгія;
- Данія;
- Естонія;
- Іспанія;
- Латвія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Португалія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Швеція.
Читайте такожФранція відкрила кордони для українців: які правила в'їздуПри цьому в більшості з цих країн для в'їзду необхідне свідоцтво про повний курс вакцинації або свіжий негативний ПЛР-тест на COVID-19.
Однак конкретні умови в'їзду в кожну країну можуть відрізнятися, а деталі і затверджені в країнах вакцини вказані в "Порадах подорожуючим від консульської служби України".
Нагадаємо, що минулого тижня українцям дозволили в'їжджати до Швеції, причому королівство визнає всі вакцини, які застосовуються в Україні.
А ще раніше свої кордони для в'їзду українських громадян відкрила і Словенія.