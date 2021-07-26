Для в'їзду в більшість країн необхідно свідоцтво про повний курс вакцинації або свіжий негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Після того як Рада Євросоюзу включила Україну до списку безпечних країн з епідеміологічної точки зору, для українців відкрилися кордони 14 країн ЄС.

Про це 26 липня повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Станом на сьогодні всі типи подорожей українці можуть здійснювати в такі країни:

Бельгія;

Данія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Німеччина;

Португалія;

Словаччина;

Словенія;

Фінляндія;

Франція;

Швеція.

Читайте такожФранція відкрила кордони для українців: які правила в'їздуПри цьому в більшості з цих країн для в'їзду необхідне свідоцтво про повний курс вакцинації або свіжий негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Однак конкретні умови в'їзду в кожну країну можуть відрізнятися, а деталі і затверджені в країнах вакцини вказані в "Порадах подорожуючим від консульської служби України".

Нагадаємо, що минулого тижня українцям дозволили в'їжджати до Швеції, причому королівство визнає всі вакцини, які застосовуються в Україні.

А ще раніше свої кордони для в'їзду українських громадян відкрила і Словенія.

Автор: Станислав Кожемякин