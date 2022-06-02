В обласному центрі є можливість пересісти на двоповерховий поїзд Skoda, який доставить пасажирів до Києва.

Відновлено залізничне сполучення між Черніговом та Славутичем.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Запускаємо пасажирський рух між Черніговом та Славутичем. Це стало можливим після відновлення мосту в Чернігівській області, який був підірваний ворогом на четвертий день війни. У перший рейс електричка вирушить 2 червня зі Славутича о 16:00. І далі курсуватиме за графіком", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в обласному центрі є можливість пересісти на двоповерховий поїзд Skoda, який з комфортом доставить пасажирів до Києва. Для цього організували стиковку графіків руху двох електропоїздів.

За словами мера міста Славутича Юрія Фомічева, зараз активно повертається населення міста, яке до повномасштабного вторгнення становило 18 тис. осіб. Тому відновлена логістика залізничного сполучення є надзвичайно важливою.

Сполучення "Чернігів – Славутич" до війни було одним із ключових для місцевого населення. У Славутичі працюють фахівці, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію.

Наразі між Києвом та Черніговом курсує три пари пасажирських поїздів: №708/707 "Київ – Чернігів" складом електропоїзда Skoda, №702/701 "Вінниця – Чернігів" та №257/258 "Івано-Франківськ – Чернігів".

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 8 червня 2022 року вперше за два роки відновлює курсування поїзду №782/781 "Київ – Черкаси".