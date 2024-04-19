Місто Ісафьордур впускатиме максимум 5 тисяч круїзних пасажирів на день.

Незважаючи на свою дорожнечу і відсутність розвиненої системи громадського транспорту, мальовнича Ісландія з кожним роком стає дедалі популярнішою серед туристів. Це неминуче призводить до надмірного туризму і спроб боротьби з ним.

Зокрема, місто Ісафьордур на північному заході Ісландії стало особливо популярним серед туристів, які бажають побачити фіорди та гори – настільки, що місцева влада вирішила запровадити обмеження на кількість круїзних туристів. Тепер його зможуть відвідувати максимум 5 тисяч пасажирів круїзних лайнерів на день, пише Express.

Також Ісафьордур заборонить традицію трубити в гудок при виході з порту Вестфіорд або вході до нього.

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"Якщо індустрія туризму продовжить удосконалювати свою інфраструктуру, закуповуючи більше автобусів, покращуючи послуги та покращуючи якість обслуговування людей, забезпечуючи наявність туалетів і відкритість та доступність послуг, тоді ми зможемо з легкістю розмістити більше гостей", – прокоментував рішення голова муніципальної ради Ісафьордура Гюльфі Олафссон.

Ісафьордур – третій за величиною круїзний порт країни, а туристичний сезон у місті триває з квітня по вересень. Очікується, що цього року місто відвідає 195 круїзних лайнерів.

Надмірний туризм у світі

В епоху соціальних мереж деякі туристичні напрямки по всьому світу стали настільки популярними, що вони вже не справляються з потоками охочих їх відвідати. У підсумку там починають запроваджувати різні обмеження і правила, щоб якось врегулювати кількість відвідувачів і мінімізувати незручності для місцевих жителів.

Особливо активно з овертуризмом борються в Італії. Не так давно влада міста Комо на березі однойменного мальовничого озера заявила про плани ввести плату за вхід для туристів. Цю ідею вони підгледіли в іншого італійського міста – Венеції, де вхідну плату з туристів почнуть брати вже з кінця квітня 2024 року.

Тим часом, влада Канарських островів вирішила ввести обмеження на короткострокову оренду житла. Це сталося на тлі масових скарг з боку місцевих жителів, які більше не можуть собі дозволити життя в регіоні через надто високі ціни та відсутність доступного житла.

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