На гостей заходу очікує більше 30-ти ілюмінаційних локацій.

У Києві, на Співочому полі, 12 лютого відкриється фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

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На гостей чекає більше 30-ти ілюмінаційних локацій. Як зазначається, кожна інсталяція символізує стародавню китайську народну казку або легенду.

Також на Співочому полі працюватимуть атракціони для дорослих та дітей, проводитимуть майстер-класи та інші розваги, у вихідні дні відбуватиметься шоу-програма та Fire show.

Фестиваль триватиме по 28 березня 2021 р. Відвідати його можна буде щодня з 17:00 до 22:00. Вхід платний.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

У 2019 році на столичному Співочому полі пройшов новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

Понад 30 нових гігантських фігур “Легенди Піднебесної” приїхали з Англії та Китаю.

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Автор: Інна Андаліцька