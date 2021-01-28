Влада одного з фінських міст відкрила три точки прокату лиж.

Фінське місто Лахті запустило першу в світі муніципальну систему прокату лиж.

Читайте такожФінська сауна стала нематеріальною культурною спадщиною людства (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, взимку там снігу по коліно. Саме в таку погоду значно ефективніше і нешкідливі для екології служать лижі, а не велосипеди, вирішила мерія Лахті. Саме тому вирішила відкрила три точки прокату, де можна орендувати, а потім повернути лижі.

Крім того, для тих, хто обрав такий транспорт, додали лижних маршрутів, щоб 120-тисячному населенню їздити містом було комфортно. До слова, Лахті вже багато років бореться за поліпшення екології.

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Автор: УНІАН