Ця пам'ятка є однією з найбільш відвідуваних в Італії.

З 1 лютого 2026 року туристам доведеться платити за можливість близько підійти до фонтану Треві.

За задумом влади Риму, цей захід дасть змогу знизити постійну тисняву біля пам'ятки. Як зазначає Bild, щодня до цього місця приходять тисячі туристів і сам фонтан за натовпом часто просто не видно.

Уточнюється, що платним - 2 євро - буде доступ саме в ближню зону біля води, а подивитися на фонтан здалеку можна буде, як і раніше, безкоштовно.

Діти молодше 5 років, а також люди з інвалідністю та особа, що їх супроводжує, будуть звільнені від плати за огляд пам'ятки.

Зібрані кошти надходитимуть до міського бюджету та за їх рахунок фонтан утримуватиметься. Міська влада розраховує отримувати 6,5 млн євро на рік від плати за відвідування фонтану.

Зазначимо, що Рим поповнив ряди міст, які намагаються стримати зростаючий потік туристів. Так, 2026 року туристи за одноденні візити до Венеції платитимуть податок із п'ятниці до неділі у квітні, травні, червні та липні.

Фонтан Треві

Фонтан Треві був побудований у 1732-1762 роках на замовлення Папи Римського Климента XII і живиться від стародавнього акведука Aqua Virgo, який працює без перерви з 19 року до н. е.

Фонтан розташований у центральній частині Риму і є одним із найвідоміших фонтанів у світі. Фонтан є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Італії, зокрема завдяки багатьом кінофільмам.

Цікаво, що фонтан збирає за рік 1,5 млн євро. Усе завдяки прикметам: вважається, що якщо турист кине монетку у воду, то обов'язково повернеться до Риму. Якщо кине дві, то зустріне своє кохання, три - до весілля, а чотири - до багатства.

