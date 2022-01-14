Вихідні 15-16 січня - останні, коли можна встигнути помилуватися ялинкою.

17 січня в Києві почнуть демонтувати святкову локацію на Софійській площі (головна ялинка країни).

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Святкова локація на Софійській площі, де розташована головна ялинка країни, завершує роботу. В суботу, 15 січня, та неділю, 16 січня, кияни та гості міста можуть востаннє помилуватися ялинкою, відвідати святковий ярмарок, ковзанку, карусель та фудкорти. З понеділка розпочнеться демонтаж локації.

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Новорічні локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів працюватимуть трохи довше - до 23 січня.

Нагадаємо, головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце.

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