17 січня в Києві почнуть демонтувати святкову локацію на Софійській площі (головна ялинка країни).
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Святкова локація на Софійській площі, де розташована головна ялинка країни, завершує роботу. В суботу, 15 січня, та неділю, 16 січня, кияни та гості міста можуть востаннє помилуватися ялинкою, відвідати святковий ярмарок, ковзанку, карусель та фудкорти. З понеділка розпочнеться демонтаж локації.
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Новорічні локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів працюватимуть трохи довше - до 23 січня.
Нагадаємо, головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце.