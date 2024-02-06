Всього дослідники проаналізували 200 міст світу.

Данське портове місто Орхус визнали містом миру з найщасливішими жителями за підсумками 2023 року. Це друге за величиною місто Данії, розташоване на сході півострова Ютландія приблизно в 187 км від столиці Копенгагена. В принципі, місто-переможець не стало чимось зовсім несподіваним, адже жителі скандинавських країн практично завжди визнаються найщасливішими.

Щоб визначити переможця рейтингу Happy City Index 2023, британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life проаналізувала 200 міст світу. Серед іншого враховувалися такі показники, як освіта, інклюзивна політика, економіка, мобільність, захист навколишнього середовища, доступ до зелених зон, впровадження інновацій, природні умови, схильність до катаклізмів і багато іншого, що впливає на відчуття щастя жителями того чи іншого міста.

При цьому міста в рейтингу вирішили умовно поділити на три категорії – золоті міста (1-23 місця), срібні (24-100) і бронзові (101-200).

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Топ-10 найщасливіших міст світу в 2023 році

1. Орхус, Данія (1614,2 бали).

2. Цюріх, Швейцарія (1611).

3. Ванкувер, Канада (1605).

4. Нью-Йорк, США (1602).

5. Женева, Швейцарія (1599,9).

6. Монреаль, Канада (1596,5).

7. Лондон, Великобританія (1586,9).

8. Брісбен, Австралія (1585,2).

9. Амстердам, Нідерланди (1578,1).

10. Сан-Франциско, США (1577,1).

Як повідомляв УНІАН, раніше швейцарське місто Цюріх назвали найкращим місцем в Європі для переїзду в 2024 році, грунтуючись на рівні задоволеності життям серед місцевих жителів.

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