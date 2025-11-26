Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Політика адміністрації президента США Дональда Трампа "America First" дісталася до всесвітньовідомих американських національних парків.

Як повідомляє The Independent, Міністерство внутрішніх справ США 25 листопада 2025 року оголосило про плани оновлення плати за вхід у межах пакету заходів, спрямованих на те, щоб зробити ці місця "більш доступними, недорогими та ефективними для американського народу".

Скільки іноземцям доведеться заплатити за вхід у нацпарки США

З 1 січня 2026 року річний абонемент на відвідування національних парків США коштуватиме 80 доларів для резидентів і 250 доларів для нерезидентів.

Водночас нерезиденти без річного абонемента платитимуть 100 доларів з людини за вхід до понад десятка найбільш відвідуваних національних парків на додаток до стандартної плати за вхід.

Яких нацпарків США торкнуться зміни

Зокрема, зміни стосуватимуться парків: Гранд-Каньйон в Аризоні, Йосеміті, Кінгз-Каньйон і Секвойя в Каліфорнії, Акадія в штаті Мен, Брайс-Каньйон і Зайон в Юті, Еверглейдс у Флориді, Глейшер у Монтані, Рокі-Маунтін у Колорадо, Гранд-Титон у Вайомінгу, а також Єллоустоун на території штатів Вайомінг, Монтана та Айдахо.

Крім того, з наступного року будуть введені дні безкоштовного відвідування нацпарків США, призначені тільки для резидентів. До їх числа входять День президента 16 лютого; День поминання 25 травня; День прапора/день народження президента Трампа 14 червня; вихідні, присвячені Дню незалежності; 110-річчя Служби національних парків 25 серпня; День Конституції 17 вересня; день народження Теодора Рузвельта 27 жовтня та День ветеранів 11 листопада.

Як адміністрація Трампа пояснює нові правила відвідування нацпарків США

Зазначається, що значне підвищення цін покликане "допомогти підтримувати догляд та утримання американських парків", багато з яких зіткнулися зі скупченням сміття та актами вандалізму через брак персоналу під час історичного шатдауну уряду восени 2025 року.

"Президент Трамп завжди ставить американські сім'ї на перше місце. Ця політика гарантує, що платники податків США, які вже підтримують Систему національних парків, і надалі користуватимуться доступом за доступною ціною, тоді як іноземні туристи вноситимуть свій справедливий внесок у підтримання та поліпшення наших парків для майбутніх поколінь", – заявив міністр внутрішніх справ Даг Бергум.

Дональд Трамп вбиває туризм у США

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з перших днів другого терміну президента США Дональда Трампа профільні експерти попереджали, що політика його адміністрації може принести великі проблеми американському туризму. Зокрема, йдеться про великі фінансові втрати від скорочення обсягів в'їзного туризму.

Серед основних проблем називалися посилення візових вимог до іноземців і загострення відносин з іншими країнами, зокрема, через жорстку тарифну політику і недружні висловлювання.

При цьому на початку року в США вибухнула низка гучних скандалів, пов'язаних з утримуванням іноземними туристів в імміграційних центрах з подальшою депортацією. Під роздачу потрапили не тільки гості з Південної Америки і Канади, а й з Європи. На тлі цього частина європейських туристів почали відмовлятися від поїздок до США.

