Ухвалений законопроєкт є компромісним, оскільки передбачає тимчасове фінансування уряду - до 30 січня 2026 року.

Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду, завершивши найдовший в історії США шатдаун, який тривав 43 дні.

Як пише Reuters, Трамп підписав закон через кілька годин після того, як його схвалила Палата представників 222 голосами проти 209. Сенат схвалив законопроект кількома днями раніше. Шість демократів вийшли зі своєї партії, щоб проголосувати за законопроєкт.

Підпис Трампа під законопроектом дасть змогу федеральним службовцям, які були бездіяльними у зв'язку з 43-денним шатдауном, повернутися до роботи вже в четвер, хоча поки що незрозуміло, як швидко повністю відновиться робота державних служб.

Водночас ухвалений законопроєкт є компромісним, оскільки передбачає тимчасове фінансування уряду - до 30 січня 2026 року. Водночас угода залишає невирішеним питання щодо закінчення терміну дії податкових пільг за Законом про доступне медичне обслуговування (Obamacare), продовження яких більшість демократів вимагала в рамках будь-якої угоди щодо відновлення роботи уряду.

Наслідки шатдауну

Протистояння щодо витрат стало найбільшим протистоянням між демократами і республіканцями в Конгресі з моменту повернення Трампа в Білий дім на початку цього року. Воно призвело до безпрецедентних перебоїв у роботі державних служб: адміністрація Трампа розпорядилася скоротити комерційні авіаперевезення по всій країні та вперше призупинила найбільшу федеральну програму продовольчої допомоги.

Шатдаун розпочався 1 жовтня, внаслідок чого близько 700 000 федеральних службовців було відправлено в неоплачувану відпустку. Сотні тисяч інших, від діючих військовослужбовців до співробітників правоохоронних органів і доглядачів в аеропортах, залишилися на роботі без оплати.

За оцінками багатьох економістів, закриття економіки скорочувало валовий внутрішній продукт більш ніж на одну десяту відсоткового пункту протягом кожного з приблизно шести тижнів перерви, хоча очікується, що більша частина втраченого виробництва буде компенсована в найближчі місяці.

Раніше видання Axios писало, що США призупинили експорт зброї на суму понад 5 мільярдів доларів союзникам по НАТО та Україні через шатдаун.

Джерела видання уточнили, що йдеться про постачання таких озброєнь, як ракети AMRAAM, бойові системи Aegis і HIMARS, для Данії, Хорватії та Польщі. Зазначається, що кінцеве призначення експорту точно невідоме, але "продаж зброї союзникам по НАТО часто перераховується для допомоги Україні".

