Грузія послаблює карантин з 19 березня / фото Марина Григоренко
У Грузії з 19 березня послаблюється низка карантинних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн".
У країні частково відкриються культурні заклади та матчі з глядачами, у ресторанах будуть дозволені виступи музикантів.
З 1 квітня буде дозволена робота кінотеатрів і розважальних центрів для дітей за умови дотримання обмежень на кількість відвідувачів.
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