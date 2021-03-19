У країні частково відкриються культурні заклади та матчі з глядачами.

У Грузії з 19 березня послаблюється низка карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн".

У країні частково відкриються культурні заклади та матчі з глядачами, у ресторанах будуть дозволені виступи музикантів.

З 1 квітня буде дозволена робота кінотеатрів і розважальних центрів для дітей за умови дотримання обмежень на кількість відвідувачів.

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Автор: Олег Давигора