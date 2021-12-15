Час пересадки на шляху з України до Індії становить 1 годину 15 хвилин.

Казахський авіаперевізник Air Astana з 15 грудня запустив пересадки з Києва в Делі через свій базовий аеропорт в Алмати.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Час пересадки на шляху з України до Індії становить 1 годину 15 хвилин, у зворотному напрямку — 2 години 40 хвилин.

Стикування рейсів Київ-Алмати та Алмати-Делі передбачені два рази на тиждень щопонеділка та щосереди з прильотом наступного дня. Повернутися в Україну можна буде раз на тиждень щосуботи.

Пересадка з Києва в Делі, Вильоти щопонеділка та щосереди:

Київ 21: 40 → Алмати 06:35

пересадка 1 година 15 хвилин

Алмати 07:50 → Делі 11:10

Пересадка з Делі до Києва, Вильоти щосуботи

Делі 12:20 → Алмати 16: 40

пересадка 2 години 40 хвилин

Алмати 19:20 → Київ 20: 40

Пасажири всіх класів отримують безкоштовне харчування, дорожні набори та доступ до індивідуальної розважальної системи з фільмами та серіалами. Вона представлена у вигляді вмонтованих в крісло екранів або планшетів, які на час польоту видають бортпровідники.

Air Astana і пандемія:

30 квітня 2020 року авіакомпанія Air Astana повідомила про те, що пускатиме на борт своїх літаків тільки пасажирів, які здали аналізи на наявність коронавірусної інфекції.

Пасажир має надати довідку про проходження тесту методом полімеразної ланцюгової реакції з негативним результатом.

При цьому документ має бути виданий не більше ніж за 7 днів до вильоту.

Автор: Олена Коваленко