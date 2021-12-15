Рейси будуть запущені з 4 липня 2022 року в рамках розширення мережі польотів в літньому розкладі наступного року.

Swiss International Air Lines (Swiss) з Lufthansa Group, що є найбільшою авіакомпанією Швейцарії запустить регулярні рейси з Цюріха до Одеси.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Рейси будуть запущені з 4 липня 2022 року в рамках розширення мережі польотів в літньому розкладі наступного року.

Польоти заплановані два рази на тиждень щопонеділка та щочетверга в денний час.

Авіаквитки Одесса-Цюрих-Одесса на рейси в липні 2022 року коштують 6 700 грн в обидва боки (220 євро) за найдешевшим тарифом Light.

Даний тариф дозволяє провозити тільки ручну поклажу. Пасажир може взяти в салон літака валізу з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 8 кг і особисту річ з розмірами до 40х30х10 см без обмеження по вазі.

Розклад рейсів:

Цюріх 10:00 → Одеса 13:45, понеділок, четвер

Одеса 14:25 → Цюрих 16:15, понеділок, четвер

На лінії заявлений регіональний реактивний літак Airbus A220-300, який у флоті Swiss оснащений 145-ма кріслами. Швидкість авіалайнера дозволить йому долати відстань між Одесою і Цюріхом приблизно за 3 години.

Lufthansa Group в Україні:

17 березня 2021 року стало відомо про те, що авіакомпанії Lufthansa Group збільшать число вильотів з аеропортів України в більш ніж три рази - з 15 щотижневих рейсів в зимовому сезоні до 55 перельотів на тиждень цього літа.

З 15 березня Lufthansa відновила рейси Київ-Мюнхен.

З 30 квітня авіакомпанія відкрила рейси з Франкфурта до Львова. Новий напрямок замінив раніше існуючий маршрут авіаперевізника Мюнхен-Львів.

Austrian Airlines 22 березня повернулася на лінію Відень-Львів, а з 29 березня відновила польоти з Відня до Одеси.

Автор: Олена Коваленко