Колись процвітаюче місто перетворилося на притулок для "темного" туризму.

Колись процвітаюче місто Колманскоп в пустелі Наміб нині перетворилося на "моторошний притулок для темного туризму". Про це пише Express.

Зазначається, що це місто-привид у Намібії приваблює відвідувачів своєю приголомшливою сумішшю покинутої розкоші та моторошної привабливості пустелі.

"Колись бурхливе алмазодобувне місто Колманскоп тепер є моторошним свідченням швидкоплинного характеру процвітання. Покинуте серед пісків пустелі, місто-привид здобуло репутацію Мекки темного туризму, приваблюючи відвідувачів, заінтригованих своєю багатою історією та сюрреалістичним, потойбічним виглядом", - йдеться у статті.

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Історія Колманскопа почалася в 1908 році, коли залізничник Захаріас Левала знайшов алмаз, розчищаючи пісок біля колій. Це розпалило шалену алмазну лихоманку, перетворивши безплідну пустелю на процвітаючий епіцентр багатства. До 1912 року місто виробляло один мільйон каратів на рік, що становило майже 12 відсотків світового виробництва алмазів:

"Приплив багатства сприяв швидкій урбанізації. Німецькі іммігранти та гірничі магнати заснували Кольманскоп як розкішне поселення, в якому були лікарня, школа, театр і навіть трамвай".

Архітектура міста - поєднання німецького та намібійського стилів - додала особливого шарму, який продовжує захоплювати відвідувачів.

"Мешканці створили жваву мультикультурну спільноту, в якій розташовувалися клуби відпочинку, спортивні клуби та відбувалися грандіозні світські заходи, незважаючи на суворі умови пустелі. Шахтарі розбагатіли за одну ніч, просто видобуваючи алмази з піску, тоді як німецький колоніальний уряд запровадив суворий контроль", - пише видання.

Проте багатство Колманскопа було недовгим. До 1920-х років поклади алмазів у цьому районі почали скорочуватися. Відкриття в 1928 році багатших родовищ алмазів уздовж Оранжевої річки прискорило його занепад.

"Оскільки шахтарі та їхні сім’ї переселялися в більш перспективні райони, населення міста скорочувалося. До 1956 року Колманскоп був повністю занедбаний", - йдеться у статті.

Зазначається, що сьогодні дюни проходять крізь розбиті вікна та двері, створюючи приголомшливий сюрреалістичний пейзаж. Цілі кімнати заповнені гладким, виліпленим вітром піском:

"Колманскоп став магнітом для фотографів, любителів історії та шукачів паранормальних явищ. Моторошна тиша міста-привида в поєднанні з його віддаленим розташуванням у пустелі підживлює його репутацію місця з привидами".

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