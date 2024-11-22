В цьому місті температура повітря становить близько 24°C.

Іспанія продовжує залишатися найкращим вибором для людей, які планують літню відпустку. Однак ця середземноморська перлина також є популярним місцем для тих, хто шукає передріздвяної відпустки, пише Express.

Місто Сан-Себастьян-де-ла-Гомера на Канарських островах ідеально підходить для відпочивальників, які шукають "зимового сонця". Його прибережжя пропонує м’який теплий клімат навіть у листопаді.

Видання зазначає, що, за даними істориків, це місто було пунктом відправлення Христофора Колумба під час його подорожі до Нового Світу.

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"Температура в листопаді в Сан-Себастьян-де-ла-Гомера досить помірна вдень, із середньодобовою максимальною температурою 24°C і мінімальною 18°C. Однак відвідувачам варто бути готовими до дощу та взяти джемпери чи легкі куртки, особливо на вечір", - йдеться у статті.

При цьому туристи точно зможуть зануритися у воду із середньою температурою 23°C. Водночас місто може похвалитися кількома приголомшливими пляжами, де відвідувачі можуть поплавати в Атлантичному океані:

"У листопаді це притулок для любителів пляжного відпочинку, а туристи також можуть зайнятися різними видами дозвілля в гавані".

Щоправда, попереджає видання, дістатися до Сан-Себастьяна-де-ла-Гомери не так просто, як до інших Канарських островів - вам знадобиться рейс і пором або кілька рейсів.

"Є багато щоденних рейсів з більшості європейських країн на Канарські острови. Якщо ви летите з Європи, вам, імовірно, доведеться змінити рейс на Тенеріфе або Гран-Канарію. Пором відправляється з порту Лос-Крістіанос на Тенеріфе і прибуває в Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера. Поїздка на поромі займає приблизно 50-60 хвилин", - розповідає ЗМІ.

Інші туристичні новини

Як повідомляв УНІАН, селище в Італії пропонує будинки за 1 євро. Місцева влада намагається відродити населений пункт.

Так, на сайті селища Оллолай з'явилося звернення до людей, які втомилися від глобальної політики та хочуть вести більш збалансований спосіб життя. Як зазначається у повідомленні, "настав час почати будувати свою європейську втечу в приголомшливому раю Сардинії".

Раніше повідомлялося, що маленьке місто у Швеції виставило на продаж деіклька десятків земельних ділянок за привабливою ціною. В місцевій мерії розповіли, що працівники стикнулися з великою кількістю дзвінків від бажаючих придбати землю, тому їм довелося поставити процес на паузу.

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