Це прекрасне місто не можна пропустити - це прихована перлина в мальовничій європейській країні.

Ця частина Словенії поки що залишається недооціненою, але її варто додати до списку подорожей. Місто Марібор розташоване за півтори години їзди від столиці країни Любляни.

Багато туристів, які відвідують Словенію, часто їдуть на озеро Блед замість Марібора, але місто може багато чого запропонувати, і на його вулицях не буде стільки туристів. Марібор - друге за величиною місто країни і має чарівність і красу живого витвору мистецтва епохи Відродження, пише Express.

Одне з місць, яке варто відвідати в місті - це Старий виноградний дім, де росте одна з найстаріших виноградних лоз у світі. Виноградна лоза налічує понад 400 років і навіть потрапила до Книги рекордів Гіннесса як найстаріша шляхетна виноградна лоза у світі, яка все ще плодоносить.

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Марібор - гірське місто з багатою виноробною спадщиною, а річка Драва протікає через нього, створюючи спокійну атмосферу, в якій можна насолодитися краєвидами.

Ще одне місце, яке обов'язково потрібно відвідати - Піраміда (пагорб Піраміди), з якого відкривається приголомшливий вид на місто.

Якщо ви поїдете в це місто, вам потрібно відвідати парк Марібор, який відомий своєю неймовірною зеленню. У нижній частині головного парку є алеї, скульптури, газони і місце для концертів.

За даними Crazy Tourist, у вас також буде можливість відвідати його акваріум, у якому мешкає понад 120 видів прісноводних і морських тварин, а також тераріум, населений отруйними та іншими рептиліями.

Якщо ви плануєте поїхати до Словенії, Марібор може стати ідеальним місцем для короткого відпочинку.

Інші новини туризму

Раніше було названо одне з найбільш недооцінених міст Європи. Це місто Мостар. Мальовниче місто в Боснії та Герцеговині, яке пропонує унікальне поєднання історії, культури та захоплюючих пейзажів.

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