Влада Латвійської Республіки змінила правила в'їзду для українців.

Латвія внесла Україну до списку країн, які становлять серйозний ризик для здоров'я населення.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Латвії.

В повідомленні сказано, що за інформацією Державної прикордонної служби Латвії, а також відповідно до списку Центру контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) Латвії, Україну внесено до списку країн, які становлять серйозний ризик для здоров'я населення (14-денний кумулятивний показник захворюваності перевищує показник захворюваності 75). Цей список оновлюється щотижня.

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В посольстві зазначають, що в’їзд до Латвійської Республіки з 18 вересня 2021 року без поважної причини, в тому числі з метою туризму, дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку "Дія" з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці (у разі некоректного відображення інформації при спробі сканування QR-коду, варто перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія").

Зазначається, що такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям та після прибуття до Латвії.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv (не раніше, ніж за два дні до приїзду).

У посольстві зазначають, що в разі відсутності відповідних сертифікатів, в’їзд до Латвії дозволено таким категоріям громадян України: водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, екіпажів вантажних або технічних рейсів, які прибувають до Латвійської Республіки або залишають її для виконання своїх робочих обов’язків; члени сімей громадян ЄС/ЄЕС/Швейцарії (подружжя, діти до 21 років та особи, що знаходяться під опікою або є опікунами); резиденти ЄС, які мають дозвіл на проживання/перебування в Латвії; особи, що отримали позитивне рішення Управління у справах громадянства та міграції Латвії про видачу посвідки на постійне проживання; дипломати і члени їх сімей, які перетинають територію Латвійської Республіки транзитом до країни виконання офіційних функцій, посадові особи дипломатичної та консульської служби, посадові особи і члени їх сімей, які повертаються з країн своєї акредитації, або в’їжджають до країн з метою виконання своїх функціональних обов’язків; особи, мета поїздки яких – гуманітарні обставини (похорон, важка хвороба близького родича); працівники та спеціалісти для виконання зобов’язань латвійських комерсантів, за наявності документального підтвердження від Латвійського агенства інвестицій та розвитку; спортсмени і спортивні працівники, а також представники міжнародних спортивних організацій, прибуття яких до Латвійської Республіки пов’язано з участю в міжнародному спортивному заході, організованому спортивною федерацією або її членом як акредитованих осіб відповідно до процедур, зазначених у законі про спорт.

Також до цього переліку потрапили деякі категорії громадян, зокрема студенти, вчені та авіапасажири, під час транзитного перетину Латвії, в разі, якщо вони не залишають транзитну зону і перебувають в ній не більш як 24 години.

Для такої категорії громадян України для в’їзду до Латвії обов’язковими вимогами є: наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЦР, який проведено не пізніше як за 72 години до перетину кордону, або тесту на антигени, проведений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону; необхідність зробити повторний тест після прибуття до Латвії; проходження самоізоляції після прибуття до Латвії протягом 10 днів (можна порушити самоізоляцію, якщо пройти тест на COVID-19 на сьомий день після в'їзду до Латвії і результати тесту будуть негативні).

Нагадаємо, як писав УНІАН, хоча українці вже можуть вільно в'їжджати до Європи з COVID-сертифікатом в додатку "Дія", для поїздки до Єгипту навіть після вакцинації від коронавірусу доведеться "по-старому" здавати ПЛР-тест.

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Автор: Надя Пришляк