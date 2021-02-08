У горах Юінта в американському штаті Юта групу туристів накрило лавиною.
Читайте такожЛьвів'яни перелетіли через Карпати на повітряній кулі (відео)Про це повідомив Майлз Пенроуз в Instagram.
За його словами, він дуже добре знає ці гори. 6 лютого вони з братом і друзями каталися на снігоходах.
Чоловік відчув поштовх і подумав, що стався землетрус. Подивившись наверх, він побачив снігову лавину.
"Мій брат стояв спиною, і я закричав "лавина" так голосно, як тільки міг", написав Пенроуз.
Сход лавини зняв один з друзів чоловіка, перш ніж його накрило снігом. Сам Пенроуз вибрався з замету і кинувся рятувати свого брата. Решта туристів зуміли втриматися на поверхні.
"Немає нічого гіршого, ніж розуміти, що твій молодший брат похований під глибоким шаром снігу", - написав чоловік.
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