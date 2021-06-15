Посадку здійснювали за підтримки рятувально-пожежної служби аеропорту.

В аеропорту Катовіце-Пижовіце у Польщі здійснили екстрену посадку пасажирського літака Wizz Air, що прямував до України.

Про це пише PMF 24.

Повітряне судно рейсом Катовіце-Запоріжжя приземлився на польському летовищі через несправне шасі. На борту літака перебували 153 пасажири. Ні екіпаж, ні пасажири не постраждали.

Рішення про екстрену посадку ухвалив пілот, який вчасно помітив технічну помилку одразу після зльоту.

Читайте такожУ ЄС скасували деякі обмеження на подорожі для власників "COVID-паспортів"Ще близько години Wizz Air кружляв над Катовіце, оскільки баки судна були наповнені паливом для довгого шляху. А щоб приземлитися безпечно, потрібно знизити вагу до мінімуму, вказаному виробником. Ця модель літака не може зливати паливо на ходу, тому пілотам довелося його «спалювати».

Посадку здійснювали за підтримки рятувально-пожежної служби аеропорту і пожежної частини, але потреби втручатися у ситуацію не було.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявив, що епідемічна ситуація в Україні почала відповідати критеріям Євросоюзу щодо "зеленої" зони.

Так, за минулу добу в країні було виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.

11 червня Євросоюз остаточно вирішив питання з відкриттям кордонів після тривалого карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. Там схвалили запровадження COVID-паспортів для туристів, які засвідчуватимуть повну вакцинацію іноземців від COVID-19 чи негативний тест на недугу.

Втім, в’їжджатимуть за новими пом’якшеними правилами лише ті, хто щеплений затвердженими ЄС і ВООЗ препаратами. CoronaVac, якою масово вакцинують українців, до переліку поки не входить.

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Автор: Яна Ставська