Літак SkyUp вилітатиме з Києва о 19:20 і прилітатиме в Алмати наступного дня о 05:15 ранку. Рейси з Алмати заплановані на 06:15 з прильотом до Києва о 09:00.

Авіакомпанія SkyUp внесла в розклад з 19 березня прямі рейси з Києва в найбільше місто Казахстану Алмати.

Польоти за цим маршрутом лоукост має намір виконувати один раз на тиждень: щоп'ятниці з Києва, щосуботи з Алмати. Про це повідомляє Avianews.

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Літак SkyUp вилітатиме з Києва о 19:20 і прилітатиме в Алмати наступного дня о 05:15 ранку. Рейси з Алмати заплановані на 06:15 з прильотом до Києва о 09:00.

Авіаквитки продаються за ціною від 5000 грн в одну сторону, від 9900 грн туди назад з урахуванням перевезення тільки 9 кг ручної поклажі. Вартість за тарифом з багажем починається від 5840 грн в одну сторону, від 11580 грн туди-назад.

Для відкриття нового рейсу у SkyUp є необхідний дозвіл. Права на маршрут Київ-Алмати Державіаслужба України видала лоукосту на засіданні 27 грудня 2019 року.

Зараз польоти на лінії виконує тільки Air Astana. До кінця 2019 року маршрут обслуговувала також МАУ, проте авіакомпанія відмовилася від польотів до Казахстану через нерентабельність.

У той час як Казахстанський авіаперевізник літає безпосередньо по короткому маршруту через територію Росії, для українських авіакомпаній російське небо для транзиту закрито з 2014 року. Через це при польотах до Казахстану час у дорозі збільшувався до 2 годин, що вело до додаткових витрат і меншої привабливості рейсів.

З аналогічними проблемами зіткнеться SkyUp, якому доведеться летіти в Казахстан по більш довгому маршруту через Чорне море, Грузію, Азербайджан і Узбекистан.

Нові рейси SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у березні виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

Авіакомпанія навесні запустить три нові рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ - Лодзь - Київ, з 30 Квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце – Київ.

З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також зі Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).

З 1 березня 2021 року SkyUp Airlines запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.

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Автор: УНІАН