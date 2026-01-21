Південну перлину Хорватії визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи в 2026 році

Курортне містечко Цавтат-Конавле на березі Адріатичного моря, яке вважається найпівденнішою громадою в Хорватії, визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.

Як визначали переможця

Експерти порталу про подорожі European Best Destinations вивчили понад 200 з 2000 прибережних напрямків Європи, від гламурних курортів Рів'єри до незайманих часом відокремлених рибальських сіл.

Для визначення найелегантніших прибережних місць відпочинку в Європі вони об'єднали дві однаково важливі точки зору: думку експертів і оцінку мандрівників.

Зокрема, фахівці з подорожей оцінили кожного фіналіста, використовуючи три ключові критерії:

  • Архітектура та спадщина: елегантність будівель, історична глибина, збереження самобутності;
  • Спосіб життя і вишуканість: якість гостинності, гастрономія, бутик-культура, атмосфера і витонченість;
  • Краса узбережжя: візуальна гармонія, природа, пляжі, гавані та загальна естетична привабливість.

Рейтинг привабливості для мандрівників оцінювався на основі думок туристів із 134 країн, які відзначили свої улюблені місця відпочинку. Їхня оцінка відображає:

  • Глобальну привабливість;
  • Емоційну привабливість;
  • Популярність;
  • Настрої користувачів;
  • Намір відвідати/повторно відвідати.

Чому Цавтат-Конавле визнали найелегантнішим прибережним курортом

Цей курорт – шедевр адріатичної краси, де зустрічаються історія, природа і стримана вишуканість, раніше удостоєний звання найексклюзивнішого місця відпочинку в Європі за версією European Best Destinations.

Розташований поруч із чарівним містом Дубровником, на околиці прекрасного Конавле, Цавтат пропонує відпочинок поза часом, просочений культурою, спокоєм і вишуканістю.

Тут архітектура у венеціанському стилі плавно переходить у мальовничу, обсаджену пальмами набережну, яка служить тихим майданчиком для розкішних яхт і традиційних рибальських човнів. Водночас заходи сонця забарвлюють Адріатичне море золотистими відтінками, створюючи картину безтурботності та стилю.

15 найелегантніших прибережних місць відпочинку в Європі

  1. Цавтат-Конавле. Хорватія.
  2. Кассіс, Франція.
  3. Капрі, Італія.
  4. Ллафранк, Іспанія.
  5. Лерічі, Італія.
  6. Ньюквей, Велика Британія.
  7. Сен-Тропе, Франція.
  8. Патмос, Греція.
  9. Санта-Маргарита-Лігуре, Італія.
  10. Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція.
  11. Портофіно, Італія.
  12. Дінар, Франція.
  13. Камоглі, Італія.
  14. Кадакес, Іспанія.
  15. Гідра, Греція.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти European Best Destinations визнали столицю Кіпру Нікосію найкращим культурним напрямком Європи для відвідування в 2026 році.

Тим часом, столицю Ірландії Дублін назвали найкращим містом світу для соло-туристів у 2026 році за версією Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor.

