Південну перлину Хорватії визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи в 2026 році

Курортне містечко Цавтат-Конавле на березі Адріатичного моря, яке вважається найпівденнішою громадою в Хорватії, визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.

Як визначали переможця

Експерти порталу про подорожі European Best Destinations вивчили понад 200 з 2000 прибережних напрямків Європи, від гламурних курортів Рів'єри до незайманих часом відокремлених рибальських сіл.

Для визначення найелегантніших прибережних місць відпочинку в Європі вони об'єднали дві однаково важливі точки зору: думку експертів і оцінку мандрівників.

Зокрема, фахівці з подорожей оцінили кожного фіналіста, використовуючи три ключові критерії:

Архітектура та спадщина: елегантність будівель, історична глибина, збереження самобутності;

Спосіб життя і вишуканість: якість гостинності, гастрономія, бутик-культура, атмосфера і витонченість;

Краса узбережжя: візуальна гармонія, природа, пляжі, гавані та загальна естетична привабливість.

Рейтинг привабливості для мандрівників оцінювався на основі думок туристів із 134 країн, які відзначили свої улюблені місця відпочинку. Їхня оцінка відображає:

Глобальну привабливість;

Емоційну привабливість;

Популярність;

Настрої користувачів;

Намір відвідати/повторно відвідати.

Чому Цавтат-Конавле визнали найелегантнішим прибережним курортом

Цей курорт – шедевр адріатичної краси, де зустрічаються історія, природа і стримана вишуканість, раніше удостоєний звання найексклюзивнішого місця відпочинку в Європі за версією European Best Destinations.

Розташований поруч із чарівним містом Дубровником, на околиці прекрасного Конавле, Цавтат пропонує відпочинок поза часом, просочений культурою, спокоєм і вишуканістю.

Тут архітектура у венеціанському стилі плавно переходить у мальовничу, обсаджену пальмами набережну, яка служить тихим майданчиком для розкішних яхт і традиційних рибальських човнів. Водночас заходи сонця забарвлюють Адріатичне море золотистими відтінками, створюючи картину безтурботності та стилю.

15 найелегантніших прибережних місць відпочинку в Європі

Цавтат-Конавле. Хорватія. Кассіс, Франція. Капрі, Італія. Ллафранк, Іспанія. Лерічі, Італія. Ньюквей, Велика Британія. Сен-Тропе, Франція. Патмос, Греція. Санта-Маргарита-Лігуре, Італія. Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція. Портофіно, Італія. Дінар, Франція. Камоглі, Італія. Кадакес, Іспанія. Гідра, Греція.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти European Best Destinations визнали столицю Кіпру Нікосію найкращим культурним напрямком Європи для відвідування в 2026 році.

Тим часом, столицю Ірландії Дублін назвали найкращим містом світу для соло-туристів у 2026 році за версією Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor.

