Південну перлину Хорватії визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи в 2026 році

Курортне містечко Цавтат-Конавле на березі Адріатичного моря, яке вважається найпівденнішою громадою в Хорватії, визнали найелегантнішим прибережним курортом Європи для відвідування в 2026 році.
Як визначали переможця
Експерти порталу про подорожі European Best Destinations вивчили понад 200 з 2000 прибережних напрямків Європи, від гламурних курортів Рів'єри до незайманих часом відокремлених рибальських сіл.
Для визначення найелегантніших прибережних місць відпочинку в Європі вони об'єднали дві однаково важливі точки зору: думку експертів і оцінку мандрівників.
Зокрема, фахівці з подорожей оцінили кожного фіналіста, використовуючи три ключові критерії:
- Архітектура та спадщина: елегантність будівель, історична глибина, збереження самобутності;
- Спосіб життя і вишуканість: якість гостинності, гастрономія, бутик-культура, атмосфера і витонченість;
- Краса узбережжя: візуальна гармонія, природа, пляжі, гавані та загальна естетична привабливість.
Рейтинг привабливості для мандрівників оцінювався на основі думок туристів із 134 країн, які відзначили свої улюблені місця відпочинку. Їхня оцінка відображає:
- Глобальну привабливість;
- Емоційну привабливість;
- Популярність;
- Настрої користувачів;
- Намір відвідати/повторно відвідати.
Чому Цавтат-Конавле визнали найелегантнішим прибережним курортом
Цей курорт – шедевр адріатичної краси, де зустрічаються історія, природа і стримана вишуканість, раніше удостоєний звання найексклюзивнішого місця відпочинку в Європі за версією European Best Destinations.
Розташований поруч із чарівним містом Дубровником, на околиці прекрасного Конавле, Цавтат пропонує відпочинок поза часом, просочений культурою, спокоєм і вишуканістю.
Тут архітектура у венеціанському стилі плавно переходить у мальовничу, обсаджену пальмами набережну, яка служить тихим майданчиком для розкішних яхт і традиційних рибальських човнів. Водночас заходи сонця забарвлюють Адріатичне море золотистими відтінками, створюючи картину безтурботності та стилю.
15 найелегантніших прибережних місць відпочинку в Європі
- Цавтат-Конавле. Хорватія.
- Кассіс, Франція.
- Капрі, Італія.
- Ллафранк, Іспанія.
- Лерічі, Італія.
- Ньюквей, Велика Британія.
- Сен-Тропе, Франція.
- Патмос, Греція.
- Санта-Маргарита-Лігуре, Італія.
- Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція.
- Портофіно, Італія.
- Дінар, Франція.
- Камоглі, Італія.
- Кадакес, Іспанія.
- Гідра, Греція.
Інші ідеї для подорожей у 2026 році
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти European Best Destinations визнали столицю Кіпру Нікосію найкращим культурним напрямком Європи для відвідування в 2026 році.
Тим часом, столицю Ірландії Дублін назвали найкращим містом світу для соло-туристів у 2026 році за версією Travelers' Choice Awards від платформи TripAdvisor.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Європейські Гаваї" визнали найпопулярнішим туристичним напрямком світу в 2026 році
- Названо десять маловідомих міст Європи, популярність яких різко зросте цього року
- Lonely Planet назвав 10 найкращих місць Європи для весняних канікул: що вони пропонують
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.