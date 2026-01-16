Сонячну середземноморську столицю визнали найкращим культурним напрямком Європи у 2026 році

Столицю Кіпру Нікосію визнали найкращим культурним напрямком Європи для відвідування у 2026 році.
Як обирали переможця
Автори свіжого рейтингу від European Best Destinations визначали переможців на основі таких характеристик, як щільність музеїв, різноманітність культурних майданчиків і насиченість їх цілорічного фестивального календаря.
Всього експерти з культури оцінювали 40 міст, від великих столиць до прихованих перлин, з яких було обрано десять фіналістів з найсильнішою культурною самобутністю. Після цього їх оцінювали понад 22 тисячі мандрівників із 131 країни світу, виходячи зі свого бажання відвідати їх у 2026 році, автентичності культурної атмосфери та загальної культурної привабливості.
Нікосія – найкращий напрямок для любителів культури в 2026 році
На першому місці в списку опинилася кіпрська столиця Нікосія, що сяє як міст між епохами і впливами – місто, де органічно поєднуються візантійська спадщина, сучасне мистецтво і середземноморське тепло.
"Від музею Левентіса до вистав під відкритим небом на Міжнародному фестивалі в Нікосії, культура тут відчувається одночасно позачасовою і живою", – відзначають автори рейтингу.
У свою чергу сайт з промоції міста Visit Nicosia характеризує його як "місто, де кожен куточок вулиці розповідає свою історію".
10 найкращих культурних напрямків Європи в 2026 році
Серед інших напрямків у рейтингу – Флоренція і Відень, де ніколи не згасає художня майстерність, багаті історією і душею Верона, Томар і Шибеник, а також Левен, Грац, Руан і Оксфорд, де інновації зустрічаються з традиціями.
"Разом ці десять напрямків пропонують ретельно продуману подорож найяскравішими культурними центрами Європи – вишуканими, креативними і нескінченно надихаючими", – відзначають автори добірки.
Ось як виглядає повний топ-10 культурних міст Європи у 2026 році:
- Нікосія, Кіпр.
- Флоренція, Італія.
- Відень, Австрія.
- Левен, Бельгія.
- Шибеник, Хорватія.
- Верона, Італія.
- Томар, Португалія.
- Руан, Франція.
- Оксфорд, Велика Британія.
- Грац, Австрія.
Як повідомляв УНІАН, раніше платформа TripAdvisor опублікувала свій щорічний рейтинг Travelers' Choice Awards, згідно з яким португальський острів Мадейра був визнаний найпопулярнішим туристичним напрямком світу.
Одночасно ірландську столицю Дублін визнали найкращим містом світу для соло-туристів у 2026 році.
