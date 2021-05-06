Оскільки локдаун вводять для локального населення і на місцевих курортах, для українських туристів запланований відпочинок відбудеться у звичайному форматі.

Жорсткі карантинні обмеження, що запроваджуються через локдаун в Єгипті з 6 травня, не торкнуться курортних зон Шарм-ель-Шейха, Хургади і Марса-Алама.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі туроператора Join UP! за інформацією станом на 6 травня 2021 року.

За даними туроператора, нові правила у Єгипті діятимуть виключно для місцевих жителів міст і курортних зон Середземного моря поблизу Каїра і Олександрії, тобто на місцевих курортах.

"Оскільки локдаун вводять для локального населення і на місцевих курортах, для українських туристів запланований відпочинок відбудеться у звичайному форматі. За попередньою інформацією від партнерів Join UP!, жодних змін ані у польотну программу, ані щодо режиму роботи об'єктів розміщення не планується", - заувважили у прес-службі.

Аналогічну інформацію кореспонденту УНІАН повідомив український туроператор TEZ TOUR.

"Обмеження не поширюються на туристів, відпочиваючих в курортних регіонах Єгипту (Шарм-ель-Шейх, Хургада та інші). Готелі відкриті та працюють в штатному режимі, в тому числі ресторани і пляжі", - повідомив туроператор.

Зокрема, в готелях на постійній основі проводяться санітарно-епідеміологічні заходи, що включають дезінфекцію, температурний скринінг та інше.

Також туроператор повідомив, що туристи можуть виходити за територію готелів, а бари і ресторани поза готелями відкриті для відвідування до 21:00, а після цього часу обслуговують на винос або доставку.

Крім цього, екскурсії туроператора в Єгипті проводиться в звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки і санітарно-епідеміологічних вимог, а автобуси компанії обладнані санітайзерами для обробки рук.

"Після завершення кожного трансферу в автобусі проводиться вологе прибирання з використанням знезаражувальних засобів і провітрювання", - повідомив туроператор.

Локдаун в Єгипті: що відомо

У Єгипті через ситуацію з коронавірусом з 6 травня 2021 року щонайменше на два тижні закривають торгові центри, ресторани і магазини. На цей же період в Єгипті будуть заборонені масові збори та концерти.

Додатково з 12 по 16 травня в країні закриваються пляжі та парки.

З початку пандемії в Єгипті на коронавірус захворіли понад 231 тисяч осіб, померли понад 13,5 тисяч заражених.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець