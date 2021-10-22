На цей час на лінії немає вільних квот.

Лоукостер SkyUp планує запустити польоти з Києва та Одеси до Тель-Авіва.

На цей час лоукостер запросив права на здійснення рейсів. Про це повідомляє Avianews.com.

Читайте такожSkyUp у жовтні почне літати з Києва до Мадрида

Заявку авіакомпанії спеціальна комісія регулятора розгляне на засіданні 28 жовтня.

Планується, що рейси здійснюватимуться до чотирьох разів на тиждень. Однак на цей момент на лінії немає вільних квот.

Для того, щоб лоукостер отримав права на маршрути, Державіаслужба повинна забрати їх в іншої авіакомпанії.

З цією метою на засідання комісії 28 жовтня винесли питання про анулювання прав Yanair на маршрути Київ-Тель-Авів та Одеса-Тель-Авів. Підставою цього стало те, що авіакомпанія не використовувала дані права протягом останніх 12 місяців.

Раніше за такою ж схемою SkyUp зміг отримати дозвіл на маршрути Київ-Алмати та Київ-Стамбул і почав польоти на цих лініях. Для цього Державіаслужба обмежила права МАУ та анулювала права Atlasjet Ukraine.

Ізраїль і карантин:

22 жовтня 2021 року тало відомо про те, що Ізраїль з листопада відкриється для іноземних туристів. Потрапити до Ізраїлю зможуть тільки вакциновані або мандрівники, які перехворіли на коронавірус.

Автор: Олена Коваленко