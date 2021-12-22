Серед інших планів компанії на 2022 рік - збільшення пасажиропотоку та кількості рейсів.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила про рестарт далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка, Торонто та Делі у наступному році.

Про це йдеться у прес-релізі МАУ про затвердження бюджету компанії на 2022 рік.

Згідно з ним, у 2022 році компанія планує розширити флот, після вимушеного скорочення у 2020-2021 роках, та повернути до його складу далекомагістральні літаки типу Boeing-777.

"Наглядова рада підтвердила рестарт далекомагістральних рейсів – Нью-Йорк, Торонто, Делі. Також ми готуємося до відновлення роботи хабу в аеропорту "Бориспіль" із трьома хвилями розльоту. В цілому, перезапуск мережі МАУ має скласти 60% від показника докризового 2019 року", - зазначив СЕО авіакомпанії Євген Дихне.

Читайте такожМАУ не скорочуватиме кількість рейсів до Італії попри карантин у країніСеред інших планів компанії на наступний рік - збільшення пасажиропотоку на 34% у порівнянні з результатом 2021-го - до 4,3 млн пасажирів. При цьому зазначається, що кількість рейсів має зрости до 30% та скласти понад 37 тис. рейсів на рік.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками роботи протягом 9 місяців 2021 року МАУ отримала чистий прибуток у розмірі 1,08 млрд грн. При цьому показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) був зафіксований на рівні 2,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована у 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

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