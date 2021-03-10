МАУ отримала права на польоти з Києва на відомий мексиканський курорт Канкун на березі Карибського моря.
Про це йдеться в наказі Державіаслужби України №384 від 5 березня 2021 року, повідомляє Avianews.com.
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Авіакомпанія зможе виконувати в Мексику по два чартерні рейси на тиждень в період з 28 березня по 30 жовтня.
Також документ дозволяє МАУ запустити чартери з Києва в турецьке місто Невшехір в Каппадокії та грецьке місто Яніна.
На даний момент авіаперевізник офіційно анонсував тільки старт рейсів в Невшехір з 25 березня. Польоти заплановані з частотою два рази на тиждень - щочетверга та щонеділі.
Продаж квитків Київ-Невшехір відкрита на сайті МАУ за ціною від 6100 грн в обидві сторони з урахуванням перевезення ручної поклажі та багажу.
Невшехір розташований недалеко від основних визначних пам'яток Каппадокії та в годині їзди від гірськолижного курорту Ерджіес.
Літній розклад
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в літньому розкладі здійснювати рейси за 43 міжнародними маршрутами. З 28 березня 2021 року буде поступово відновлюватися оригінальна мережа маршрутів.
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