Авіакомпанія зможе виконувати в Мексику по два чартерні рейси на тиждень в період з 28 березня по 30 жовтня.

МАУ отримала права на польоти з Києва на відомий мексиканський курорт Канкун на березі Карибського моря.

Про це йдеться в наказі Державіаслужби України №384 від 5 березня 2021 року, повідомляє Avianews.com.

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Авіакомпанія зможе виконувати в Мексику по два чартерні рейси на тиждень в період з 28 березня по 30 жовтня.

Також документ дозволяє МАУ запустити чартери з Києва в турецьке місто Невшехір в Каппадокії та грецьке місто Яніна.

На даний момент авіаперевізник офіційно анонсував тільки старт рейсів в Невшехір з 25 березня. Польоти заплановані з частотою два рази на тиждень - щочетверга та щонеділі.

Продаж квитків Київ-Невшехір відкрита на сайті МАУ за ціною від 6100 грн в обидві сторони з урахуванням перевезення ручної поклажі та багажу.

Невшехір розташований недалеко від основних визначних пам'яток Каппадокії та в годині їзди від гірськолижного курорту Ерджіес.

Літній розклад

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в літньому розкладі здійснювати рейси за 43 міжнародними маршрутами. З 28 березня 2021 року буде поступово відновлюватися оригінальна мережа маршрутів.

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Автор: Олена Коваленко