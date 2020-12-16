Рейси здійснюватимуться з «Борисполя» до аеропорту міста Маттау.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) спільно з туристичним оператором Travel Professional Group із 28 грудня починає чартерну програму польотів на Шрі-Ланку.

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«Рейси до Матталу виконуватимуться з 28 грудня 2020 року до 10 березня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» (Київ)», - сказано в повідомленні.

Як повідомляє veterdoit.com, з 26 грудня влада Шрі-Ланки планує вперше за 8 місяців відкрити кордони для іноземних туристів, в тому числі й українців. Для в’їзду в країну потрібно мати негативний ПЦР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Дані тесту можуть попросити пред’явити при посадці на літак. Додатковий тест на коронавірус доведеться здати після прибуття та розселення по готелях. Вартість тесту – $45. Результати тесту надішлють на мобільний телефон, за умов негативного результату туристи зможуть продовжувати відпочивати.

При виявленні захворювання відпочиваючі будуть відокремлені на карантин від інших в тому самому готелі, який бронювали для відпочинку. Для цього влада Шрі-Ланки дозволила відкритися лише великим готелям, де є від 80 номерів, частину яких відокремлять під карантин.

Обмеження всередині країни для туристів стосуватимуться групових екскурсій – більшість екскурсійних програм скасовано. Тільки деякі туристичні компанії отримали дозволи на короткі одноденні групові тури.

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Автор: Павло Степанець