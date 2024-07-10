Місто Алькала-де-Енарес страждає через брак природної зелені.

Цей літній туристичний сезон на таких популярних пляжних напрямках, як Іспанія, Італія та Греція, вже затьмарився погодними умовами – крім пекельної спеки, туристам псує відпочинок ще й брак води через посуху.

Утім, схоже, влада міста Алькала-де-Енарес недалеко від іспанської столиці Мадрида, схоже, знайшла спосіб боротися зі спекою – там хочуть обладнати так звані мобільні "кліматичні острови", пише The Mayor.

Термін "кліматичний притулок" увійшов у моду останніми роками з огляду на дедалі серйозніший вплив хвиль спеки в таких країнах, як Іспанія. Однак оскільки в таких містах, як Алькала-де-Енарес, через особливості ландшафту та архітектури історичного центру, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, просто неможливо посадити нові дерева, які забезпечили б містян і туристів такою необхідною тінню, там вирішили облаштувати пересувні станції з рослинністю.

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"Ці сучасні кліматичні острови являють собою самостабільні та мобільні станції з рослинами, що забезпечуватимуть до 50 метрів тіні в районах із найменшою кількістю рослинності та будуть оснащені датчиками для постійного аналізу температури, вологості та якості повітря", – пояснила перший заступник мера міста та радник із туризму Ізабель Руїс Мальдонадо.

Повідомляється, що ці кліматичні станції будуть під'єднані до Центру інтелектуального туризму Алькала-де-Енарес, який ними керуватиме.

Як повідомляв УНІАН, раніше в муніципалітеті Баньяльбуфар на популярному балеарському острові Майорка в Іспанії через посуху ввели жорсткі обмеження на споживання води. Із середини липня воду жителям і гостям міста подаватимуть тільки по сім годин на добу.

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