Поліпшення ситуації прогнозують з жовтня 2021 року.

За прогнозом Міжнародної асоціації повітряного транспорту, авіакомпанії у 2021 році отримають збиток в 38,7 мільярда доларів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Відзначається, що поліпшення ситуації прогнозують з жовтня 2021 року. Тоді ж очікують і зростання попиту на послуги авіакомпаній.

Загальний пасажиропотік наступного року має збільшитися на 1 мільярд осіб, проте залишатиметься менше, ніж у 2019 році. У Міжнародній асоціації повітряного транспорту вважають, що авіакомпанії зможуть повернутися до торішніх показників не раніше 2024 року.

Вже підраховані збитки

24 листопада 2020 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA оприлюднила прогноз, згідно з яким у 2020 році оборот авіакомпаній впаде більш ніж на 60% у порівнянні з 2019 роком, що є найгіршим роком за всю історію галузі, ураженої коронавірусною кризою.

У жовтні 2020 року в IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів і запропонували розв'язання проблеми.

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Автор: УНІАН