Лариса Козова

Паризький Музей сучасного мистецтва (Musée d’Art Moderne, MAM) отримав "надзвичайно щедрий" дарунок - 61 роботу відомого французького художника Анрі Матісса, які десятиліттями зберігалися в родині митця.

Більшість переданих творів - серед них картини, малюнки, офорти, літографії та скульптура - присвячені доньці митця Маргерит Матісс, яка була його улюбленою моделлю, пише The Guardian.

Дарунок, який у музеї назвали винятковим і історичним, зробила Барбара Дофен Дютюї, дружина онука Матісса Клода, який помер у Нью-Йорку у 2011 році. Частину цих робіт раніше вже експонували в MAM під час виставки "Матісс і Маргерит" торік. Проте, за словами працівників музею, рішення власниці передати твори у постійну колекцію стало повною несподіванкою.

У 2013 році Дютюї вже передавала Центру Помпіду один із найвідоміших портретів доньки художника - "Маргерит із чорним котом".

Зазначається, що Маргерит Матісс народилася під час стосунків художника з однією з його моделей - Каролін Жобло, коли він навчався мистецтву в Парижі. Матісс визнав доньку та згодом забрав її до своєї родини після шлюбу, де вона жила разом із зведеними братами Жаном і П’єром.

У шестирічному віці дівчинка перехворіла на дифтерію й перенесла термінову трахеотомію. Багато років вона приховувала шрам на шиї – за допомогою блуз із високим коміром або стрічок, що добре видно на численних портретах. Лише у 26 років їй зробили операцію, яка частково усунула наслідки хвороби.

Попри слабке здоров’я, під час Другої світової війни Маргерит приєдналася до французького руху Опору, зазнала катувань з боку гестапо й була під загрозою депортації до нацистського концтабору.

Вона також займалася живописом і брала участь у виставках у воєнні роки, однак згодом відмовилася від власної художньої кар’єри, присвятивши себе роботі асистентки й агентки батька. Вона залишалася поруч із Матіссом аж до його смерті у 1954 році у віці 84 років.

Навіть після цього Маргерит продовжувала каталогізувати спадщину батька. Вона померла в Парижі у 1982 році у віці 87 років.

"Новий дім Маргерит"

Анрі Матісс волів залишати свої роботи в родині, а не продавати їх, що робить нинішній дарунок особливо значущим. Передані 61 твір доповнять 20 робіт Матісса, які музей уже мав у своїй колекції.

Директор MAM Фабріс Ерготт назвав портрети Маргерит надзвичайно красивими й зворушливими: "Цей винятково щедрий жест свідчить про глибоку відданість і довіру пані Дютюї до музею. Фактично MAM стає новим домом Маргерит на десятиліття й навіть століття вперед".

Довідка УНІАН. Анрі-Еміль-Бенуа Матісс французький художник, скульптор, графік, майстер декоративного мистецтва, один з найоригінальніших представників зобразительного мистецтва початку XX-го століття. Малював портрети, жанрові картини, натюрморти, картоні для вітражів та гобеленів.

